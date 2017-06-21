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بالفيديو.. مشاجرة بالمصاحف داخل مسجد بالرياض
مسجد في السعودية

بالفيديو.. مشاجرة بالمصاحف داخل مسجد بالرياض

2017-06-21 10:24:13
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نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب مستخدمين المصاحف داخل مسجد في حي السعادة شرق الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب داخل المسجد أثناء إقامة الصلاة، حيث انهالوا على بعضهما بالضرب المبرح مستخدمين المصاحف، وقاموا بتلقين أحدهم الضربات بطريقة عنيفة.



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