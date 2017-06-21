اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي ‏كانج كيونج ونظيره الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء على العمل سويا وبشكل ‏وثيق من أجل نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بالكامل، وفقا لما ‏ذكرته وزارة الخارجية في سول.‏

‏

وقالت الوزارة في بيان لها بثته وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ‏في نشرتها الإنجليزية إن هذا الاتفاق تم خلال أول مكالمة هاتفية لوزير ‏الخارجية الكوري مع نظيره الياباني جرت صباح اليوم.‏

‏

وأضافت الوزارة:”أن الوزيرين أعربا عن قلقهما العميق إزاء ‏الاستفزازات المستمرة من كوريا الشمالية”...وأنهما اتفقا على التعاون ‏الوثيق في إطار التعاون بين سول وطوكيو وواشنطن ‏لتحقيق هدفهم المشترك في نزع الأسلحة النووية بالكامل من الشمال بكل ‏الوسائل الممكنة بما في ذلك العقوبات والحوار.‏

كما تطابقت وجهة نظر الوزيرين بأن البلدين جارتان قريبتان ‏تتشاركان القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية، وأكدا مجددا عزمهما على ‏دفع العلاقات الثنائية بطريقة تطلعية. ووعد الوزيران أيضا بالاجتماع في المستقبل ‏القريب لإجراء مشاورات أكثر تفصيلا.‏