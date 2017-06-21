أعلن مسؤول في الحكومة الباكستانية، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لإيران داخل مجالها الجوي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤول في الحكومة، أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني أسقطت الثلاثاء طائرة بدون طيار تابعة لإيران في ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأضاف أن طائرة بدون طيار انتهكت المجال الجوي للبلاد، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بعد عن القوات الجوية الباكستانية بشأن الحادثة.

كما لم تعلق إيران، التي تتهم باكستان بعدم مكافحة الجماعات المسلحة بشكل كافٍ، على نبأ إسقاط الطائرة.