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"العدل الأمريكية": مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم العنيفة في 12 مدينة
وزارة العدل الامريكية

"العدل الأمريكية": مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم العنيفة في 12 مدينة

2017-06-21 09:34:26
أ ش أ

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم العنيفة تتضمن اتفاقا مع 12 مدينة أمريكية لمدها بمزيد من الموارد الفدرالية.

ونقلت قناة “الحرة ” الأمريكية عن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قوله ” إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة والإدارة بتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بجعل أمريكا آمنة مرة أخرى”.. متوقعا أن تضاف مدن أخرى للبرنامج العام الجاري.

وذكرت وزارة العدل أن المدن المعنية لم يتم اختيارها بطريقة عشوائية وإنما بناء على تدابير كمية ونوعية بالتشاور مع الأجهزة الشريكة في إنفاذ القانون.

وتهدف المبادرة بصورة أساسية إلى تخفيض جرائم السلاح وتهريب المخدرات وعنف العصابات .. وسيعمل برنامج “الشراكة الوطنية للسلامة العامة” على مساعدة المدعين وأجهزة إنفاذ القانون عبر توفير فرق لتقييم العوامل المؤدية للجرائم العنيفة على المستوى المحلي.

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