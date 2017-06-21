وصفت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء عملية التجسس الكورية الشمالية بواسطة طائرة صغيرة بدون طيار، بأنها خطوة استفزازية، محذرة من اتخاذ رد فعل صارم حال مواصلة بيونج يانج تلك الأفعال الاستفزازية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، عن بيان لهيئة الأركان، إن تسلل الطائرة الكورية الشمالية بدون طيار إلى المجال الجوى لكوريا الجنوبية، وعملية التجسس على القواعد العسكرية، تعتبر انتهاكا سافرا لاتفاقية الهدنة واتفاقية وقف إطلاق النار وأيضا استفزازا خطيرا.

وأدانت الهيئة فى البيان بشدة تسلل الطائرة الكورية الشمالية بدون طيار إلى البلاد، داعية بيونج يانج مجددا إلى تعليق جميع اشكال الاستفزازات على الفور.

وأكدت على أن الجيش الكورى الجنوبى سيتخذ رد فعل صارم فى حال مواصلة ارتكاب الاستفزازات، محذرا كوريا الشمالية من أنها ستتحمل كل المسؤولية عن التداعيات مستقبلا.

وأعلنت وزارة الدفاع فى سول، عن نتيجة التحقيق اعتمادا على تحليلات عبر أدلة علمية واضحة أنها تأكدت من إن الطائرة بدون طيار التى تم العثور عليها فى التاسع من الشهر الجاري، تابعة لكوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة بلا طيار التى سقطت فوق جبل فى شمال شرق كوريا الجنوبية انطلقت من بلدة كومكانج فى كوريا الشمالية فى أوائل شهر مايو الماضي.

وأشارت إلى أنه وفقا لتحليل سير الطائرة فقد اتضح أن نقطة انطلاقها هى بلدة كوم- كانج المجاورة للحدود المشتركة فى شرق كوريا الشمالية وبلغت مدة التحليق 5 ساعات ونصف الساعة وقطعت 490 كيلومترا تقريبا إذ أقلعت الطائرة بعد 6 أيام من نشر المعدات الرئيسية لمنظومة ثاد الصاروخية الأمريكية.

ورجحت كوريا الجنوبية أن تكون جارتها الشمالية أرسلت الطائرة بلا طيار لجمع معلومات عن نشر المنظومة وبلغ عدد الصور المخزنة فى الكاميرا المركبة على الطائرة 551 صورة منها 10 صور عن مواقع منظومة “ثاد” الأمريكية.