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باكستان تقيم سياجًا بطول المناطق الحدودية مع أفغانستان
الحدود الباكستانية الأفغانية

باكستان تقيم سياجًا بطول المناطق الحدودية مع أفغانستان

2017-06-21 09:19:42
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قال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، إن الجيش الباكستاني بدأ في إقامة سياج بطول الحدود الباكستانية الأفغانية، في مناطق باجور ومهماند وكيبر، المعرضة لمحاولات تسلل.

وسوف يتم إقامة سياج في المناطق التي تعتبر معرضة لعدد كبير من محاولات التسلل في المرحلة الأولى، في حين سوف يتم إقامة سياج بطول المناطق الحدودية المتبقية، بما فيها بلوشستان، في المرحلة الثانية، بحسب قناة “جيو” الإخبارية الباكستانية .

وأضاف البيان، أن الجيش وقوات حرس الحدود تقومان أيضا ببناء حصون جديدة ومراكز حدودية، لتحسين المراقبة والدفاع في المنطقة.

وتابع البيان، أن “حدودًا باكستانية أفغانية آمنة يصب في مصلحة البلدين”.

واستطرد البيان، أن آلية الأمن الحدودي المنسقة تنسيقا جيدا “ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.

يذكر، أن أفغانستان تشتكي من عبور جماعات مسلحة الحدود قادمة من باكستان لشن هجمات داخل أراضيها.

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