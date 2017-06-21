تشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء والساعات الأولى من غدا الخميس مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من “دور الـ16”.

ومن المقرر، أن يستضيف فريق “الهلال السوداني” نظيره التونسي “النجم الساحلي” على ملعب ستاد “الهلال” بمدينة “أم درمان” السودانية في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة في إطار منافسات المجموعة الأولى.

ويسعى النادي السوداني الذي يتذيل مجموعته برصيد 3 نقاط، في الحصول على الـ3 نقاط لتحسين موقفه، فيما يرغب “النجم الساحلي” متصدر مجموعته برصيد 7 نقاط بالانفراد بالصدارة وحيدا وضمان جزء كبير من التأهل.

وبالمجموعة الثانية، يستضيف ملعب “5 يوليو” بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة 12 صباحا من غدا الخميس لقاء “الزمالك” و”اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار منافسات دوري المجموعات “دور الـ16” بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يشهد ملعب “الطيب المهيري” بمدينة “صفاقس” التونسية مباراة “أهلي طرابلس” الليبي و”كابس يونايتد” في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

ويتصدر “الزمالك” المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط ويسعى في الحفاظ على مركزه اليوم، فيما يحتل نادي “اتحاد العاصمة” المركز الثاني بفارق رصيد الأهداف عن “أهلي طرابلس” الليبي الذي لديه 4 نقاط، ويتذيل “كابس يونايتد” الزيمبابوي قاع المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي مدينة “رادس” التونسية، يستضيف الاستاد الأوليمبي في تمام الساعة الحادية عشر اليوم لقاء فريقي “الترجي” التونسي و”صن داونز” الجنوب أفريقي في منافسات المجموعة الثالثة.

ويرغب حامل اللقب العام الماضي والذي يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط في الفوز على نظيره التونسي المتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط، في محاولة لخطف المركز الأول من “الترجي”.

وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، يلتقي فريقي “زاناكو” الزامبي و”القطن” الكاميروني في ستاد “رومدي أدجيه” بمدينة “غاروا” الكاميرونية في منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الأهلي والوداد المغربي.

ويأتي النادي الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق رصيد الأهداف عن “زاناكو” الزامبي الذي يحتل المركز الثاني، وجاء فريق “الوداد” المغربي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل “القطن” الكاميروني المجموعة بلا نقاط.

ويسعى الفريق الزامبي اليوم في الانقضاض على صدارة مجموعته عقب هزيمة “الأهلي” من “الوداد” المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم بإستاد “محمد الخامس” بمدينة “الدار البيضاء”، ليتوقف رصيد “القلعة الحمراء” عند 7 نقاط.