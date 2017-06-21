قال الفاتيكان أمس الثلاثاء إن المراجع الأول للحسابات في الفاتيكان استقال بعد تعيينه قبل عامين في خطوة استهدفت ضمان الشفافية في الأمور المالية في مقر الكنيسة الكاثوليكية.

ولم يذكر بيان مقتضب سبب استقالة ليبرو ميلون ولم يقل سوى أنه قدم استقالته يوم الاثنين للبابا فرنسيس وأن البابا قبلها. وأضاف أنه تم إنهاء علاقة ميلون بالفاتيكان، الذي كان من المتوقع أن يعمل به حتى 2020، “باتفاق مشترك”.

وسيبدأ قريبا البحث عن مراجع عام جديد للحسابات.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بميلون للتعليق على ذلك. وميلون إيطالي الجنسية يبلغ من العمر 68 عاما وكان رئيسا سابقا لشركة ديلويت العالمية للمراجعة المالية في إيطاليا .

وعند تعيين ميلون في 2015 قال الكردينال جورج بيل رئيس أمانة الفاتيكان للاقتصاد إنه سيكون مستقلا ومسؤولا أمام البابا فقط كما أنه سيكون حرا “في الذهاب إلى أي مكان وكل مكان” في الفاتيكان لمراجعة الأمور المالية والإدارية لأي قسم.

وطبق البابا منذ انتخابه في 2013 سلسلة من الإصلاحات لتطهير الأوضاع المالية التي يكتنفها الغموض أحيانا في الفاتيكان بما في ذلك إعادة تنظيم بنك الفاتيكان المعروف باسم (معهد الأعمال الدينية).