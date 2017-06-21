تنتشر في دبي بالإمارات العربية المتحدة ثلاجات تحتوي على صنوف شتى من الأطعمة المجانية المتاحة للمارة، حتى أصبحت ظاهرة ملفتة في شهر رمضان.

وأصبحت أكثر من 150 ثلاجة مملوءة بالأطعمة للمحتاجين بعد أن بدأت ناشطة ببراد واحد في شهر رمضان العام الماضي.

ومبادرة “ثلاجة رمضان” من بنات أفكار الأسترالية سمية سيد التي تركت أول ثلاجة أمام منزلها وملأتها بالأطعمة والمشروبات لفقراء المدينة.

ويقول منظمون إن نحو 25 ألفا من الجمهور تبرعوا للبرنامج وهو ما ساعد في زيادة أعداد الثلاجات هذا العام ويستخدم نحو 400 شخص يوميا تقريبا هذه الخدمة في إحدى الثلاجات التي زارتها رويترز.

وتقول سواتي سانتوش المسؤولة عن الثلاجة “يأتي يوميا ما بين 10 و15 متبرعا من تلقاء أنفسهم ويعطوننا بعض المنتجات الجافة مثل الألبان والبسكويت والفواكه والعصائر. نغلف كل منها على حدة ونوزعها”.

والثلاجات الموجودة في مختلف أنحاء المدينة مسجلة على خريطة رقمية ويعلن عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وهي موجودة في كل مكان من مرائب السيارات إلى مواقع البناء والمناطق السكنية. ويتركز معظمها في منطقة وسط المدينة حيث شوهد صف من عمال البناء في موقع زارته رويترز.

والمسؤولون عن توزيع الطعام الموجود بالبرادات متطوعون لا ينتمون لأي منظمات.