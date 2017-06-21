تعقد الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعًا مساء غد الأربعاء، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإصلاح وإعادة الهيكلة التى يبدأ تنفيذها خلال العام المالى الجديد.

ودعت الهيئة النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لحضور الاجتماع ومناقشة القانون الموحد للصحافة والإعلام، المتوقع صدوره عقب العيد مباشرة، وطرح نقاط الخلاف المثارة بشأن القانون.

وذكر كرم جبر، رئيس الوطنية للصحافة فى تصريحات صحفية، انه من المتوقع أن يصدر قرار في الأيام المقبلة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقديم الدعم المادي والفني للمؤسسات في عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة، بتوجيهات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبمشاركة خبراء ماليين واقتصاديين وتبدأ عملها بعد العيد مباشرة.