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كوريا الشمالية تتجسس على مواقع منظومة "ثاد" لدى جارتها
منظومة ثاد الأمريكية

كوريا الشمالية تتجسس على مواقع منظومة "ثاد" لدى جارتها

2017-06-21 08:56:00
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه عثر على طائرة بدون طيار شمال شرق البلاد، وقال إن كوريا الشمالية كانت تستكشف المنطقة المخصصة لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطورة.

ونددت وزارة الدفاع في سول بإرسال بيونج يانج طائرة بلا طيار للتجسس.

وقالت الوزارة إن نتيجة التحقيق الذي كشفت عنه اليوم الأربعاء اعتمادا على تحليلات عبر أدلة علمية واضحة، تم التأكد من أن الطائرة بلا طيار صغيرة الحجم التي عثر علها في بلدة إنجيه يوم الـ9 من الشهر الجاري، هي من كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة بلا طيار، التي سقطت فوق جبل في شمال شرق كوريا الجنوبية انطلقت من بلدة كومكانج في كوريا الشمالية في أوائل شهر مايو الماضي.

ووفقا لتحليل سير الطائرة، فقد اتضح أن نقطة انطلاقها هي بلدة كوم- كانج المجاورة للحدود المشتركة في شرق كوريا الشمالية، وبلغت مدة التحليق 5 ساعات ونصف الساعة، وقطعت 490 كيلومترا تقريبا، إذ أقلعت الطائرة بعد 6 أيام من نشر المعدات الرئيسية لمنظومة ثاد الصاروخية الأمريكية.

ورجحت سيئول أن تكون كوريا الشمالية أرسلت الطائرة بلا طيار لجمع معلومات عن نشر المنظومة، وبلغ عدد الصور المخزنة في الكاميرا المركبة على الطائرة 551 صورة منها 10 صور عن مواقع منظومة “ثاد” الأمريكية.

وصرحت وزارة الدفاع أن تصرف الشمال هذا هو استفزاز عسكري واضح ينتهك اتفاقية الهدنة واتفاقية عدم الاعتداء الموقعة بين الكوريتين، وطالبت بإيقاف جميع أشكال الاستفزازات فورا.

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