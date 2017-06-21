وزير الداخلية السعودي الجديد...شاب من مواليد 19832017-06-21 08:54:31
صدر أمر ملكي سعودي صباح اليوم (الأربعاء) بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية خلفا للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الذي أعفي من منصبه كولي للعهد ووزير للداخلية.
ووفقا لقناة “العربية” الأخبارية ، ولد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في الرابع من نوفمبر عام 1983، وتخرج في مدارس الظهران الأهلية ودرس القانون في جامعة الملك سعود ليعمل بعدها في القطاع الخاص.
وشغل منصب عضوية اللجنة العليا لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية وعضوية اللجنة العلمية للجائزة بتكليف من الأمير نايف.
وبعد تولي الملك سلمان الحكم تم تكليفه بالعمل مستشارا في الديوان الملكي في إدارة الحقوق وإدارة الأنظمة ثم الإدارة العامة للحدود، بالإضافة إلى وحدة المستشارين.
وعمل في الفترة الأخيرة لمدة ستة أشهر في الشعبة السياسية، ثم مستشارا في مكتب وزير الدفاع ليصدر الأمر الملكي في مايو من العام الماضي بتعيينه مستشارا لوزير الداخلية ثم وزيرا للداخلية اليوم الأربعاء.
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