اتهم محمد أبو بكر، العالم الأزهرى، النساء بنشر التعاسة في المجتمع المصري، وذلك لكثرة شكوى الرجال من النساء قائلًا: «لو سألت أي راجل بتشكى من إيه؟ سيقول من مراتي».

وأضاف محمد أبو بكر، العالم الأزهري خلال لقائه ببرنامج «اسأل أزهري»، مع الإعلامية ثريا صالح، المذاع على قناة ltc الفضائية قائلًا: «دى حقيقة أصبحت منتشرة في المجتمع المصري، فأصبح جميع الرجال يريدون الزواج مرة أخرى، على الرغم من أنه قد تكون زوجتة هي سبب النعمة التي يوجد بها».

واستشهد العالم الأزهرى بقصة «عبد الله الدمشق» قائلًا: «عبد الله الدمشق، الذي كان يسكن بمكة المكرمة، فهو لم يبتسم يومًا لمدة 30 عام بسبب زوجته، فهي لم تره يومًا خيرًا قط»، مضيفًا أن عبد الله الدمشق علم بعد ذلك أن ذلك كان سببا في نعمته.