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"فرنسوا بايرو" حليف ماكرون يعلن انسحابه من الحكومة الفرنسية
ماكرون يلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية فى باريس

"فرنسوا بايرو" حليف ماكرون يعلن انسحابه من الحكومة الفرنسية

2017-06-21 08:50:24
أ ش أ

أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو، الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، انسحابه من الحكومة، في تصريح لوكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء.

وقال بايرو رئيس حزب “موديم” الوسطي: “اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وسأعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم في الساعة 17.00 (15.00 بتوقيت جرينتش)، وسط تحقيق يستهدف حزبه في قضية وظائف وهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي”

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