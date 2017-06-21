قاذفات أمريكية أسرع من الصوت تتجه إلى الأجواء الكورية

أعلنت كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفتي قنابل أسرع من الصوت في أجواء شبه الجزيرة الكورية، وذلك في استعراض للقوة خلال مناورات عسكرية مشتركة. حسب “اسوتشيدبرس”.

وتجري طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية مناورات عسكرية بشكل دوري، ولكن طلعات الثلاثاء جاءت بعد وقت قصير من وفاة طالب جامعي أمريكي دخل في غيبوبة بعدما أفرجت عنه كوريا الشمالية مؤخرا في أعقاب سجنه لأكثر من 17 شهرا.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن القاذفتين طراز “بي - 1 بي” كانتا جزءا من مناورات عسكرية دورية تجرى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بهدف إظهار رادع ضد كوريا الشمالية.

وقال الجيش الأمريكي إن القاذفتين أجريتا مناورات مع القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية، لإظهار التضامن مع حلفاء الولايات المتحدة.

يشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من عناصر القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان.