حذر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أن خفضا كبيرا في ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية سوف يصبح أمرا سيئا.

وبحسب “أسوتشيدبرس”، أبلغ كلينتون تحالفا من منظمات إنمائية وإنسانية أمريكية أن المساعدات عبارة عن “قدر قليل من الأموال التي توفر كمية هائلة من الخير”.

تريد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب خفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواقع الثلث تقريبا في العام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل. ويواجه مقترح الإدارة معارضة قوية داخل الكونجرس.

جاءت تصريحات كلينتون الثلاثاء في مؤتمر “إنتر آكشن”، حيث أوضح أن الخفض سوف يكون “مدمرا” في حين تهدد المجاعة أرواح 30 مليون شخص وهناك 65 مليون نازح بسبب الصراعات في أرجاء العالم، وهو العدد الأكبر للنازحين في التاريخ.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرائدة في مجال المساعدات الخارجية في العالم.