الأمير محمد بن نايف المعفي من ولاية العهد2017-06-21 08:53:03
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
وتضمن الأمر الملكي اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
ولد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود في 30 أغسطس/ آب 1959، وهو أحد أبناء الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
درس في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعهد العاصمة في الرياض، ثم درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1981، كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
عمل في القطاع الخاص إلى أن صدر أمر ملكي في 13 مايو/ أيار 1999 بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
وفي يونيو/ حزيران 2004، صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير.
جاء تعيين بن نايف الأخير في فترة كانت تشهد فيها السعودية موجة عامة من الإرهاب، وكان لبن نايف رؤية متميزة في محاربته، بتركيزه على بعد الأمن الفكري في محاربة الإرهاب إلى جانب الحل الأمني.
وفي هذا الصدد كان أول من أسس لجان المناصحة بالمملكة والخليج العربي عام 2005، وقد حظيت فكرته بانتشار واسع عالمي حاز على استحسان العالم الغربي.
ويتوجه جهد مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية إلى أولئك المقبوض عليهم في قضايا إرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، حيث يتم إخضاعهم لدورات تعليمية تتضمن برامج شرعية ودعوية ونفسية واجتماعية وقانونية بهدف تخليصهم من الأفكار المتطرفة التي يحملونها، وبعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالإفراج عن المتخرجين من الدورات ممن لم يتورطوا في قضايا التفجيرات بشكل مباشر.
وتعرض في 27 أغسطس/ آب 2009 لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب أمنيا زعم أنه يرغب بتسليم نفسه، وكان الأمير محمد بن نايف في مكتبه الكائن في منزله بجدة حيث قام الشخص المطلوب بتفجير نفسه بواسطة هاتف جوال وتناثر جسده إلى أشلاء، وأصيب الأمير بجروح طفيفة.
وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بثتها منتديات تابعة له على مواقع الإنترنت.
ونتيجة جهوده المتواصلة في محاربة الإرهاب، وصفته شبكة MSNBC الأمريكية بـ”جنرال الحرب على الإرهاب”، بحسب مراسل الأناضول.
ومطلع الشهر الجاري، زار بن نايف واشنطن حيث التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين في مقدمتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، صدر أمر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتعيينه وزيرًا للداخلية، ليخلف الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود في المنصب.
واليوم صدر أمر ملكي بتعيينه وليا للعهد ليصبح الطريق ممهدا أمامه لتولي مقاليد الحكم في السعودية مستقبلا، كأول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز يصل إلى هرم السلطة في المملكة.
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