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حبس جزائري عامين بعد أن علق ابنه فى الهواء للحصول على 1000 لايك
جزائري علق ابنه فى الهواء للحصول على 1000 لايك

حبس جزائري عامين بعد أن علق ابنه فى الهواء للحصول على 1000 لايك

2017-06-21 09:05:17
ا ش ا

شرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر طفلًا معلقا فى الطابق الـ 15 بأحد البنايات، والمفاجأة أن من يفعل ذلك به هو والده، بسبب 1000 لايك على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “فيسبوك”.

وأمسك والد الطفل الجزائري طفله الرضيع من على ارتفاع 150 قدما فى العاصمة فى مدينة باب الزوار، من أجل جذب المزيد من الإعجابات على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”.

وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن لمدة سنتين بسبب تعريض حياة نجله للخطر، وعلقت الدكتورة “نورا رحماني” خبيرة الطب النفسي أن الأب لم يكن يدري بأن ما يقوم به جريمة، ولكنه لايجب التهاون مع مثل هذه التصرفات المخيفة تجاه الأطفال.

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