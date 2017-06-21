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مقتل منفذ الهجوم على محطة القطارات في بروكسل
الشرطة البلجيكية

مقتل منفذ الهجوم على محطة القطارات في بروكسل

2017-06-21 08:36:41
متابعات

أعلنت النيابة البلجيكية عن مقتل “إرهابي” انفجرت حقيبته في محطة “سنترال” للقطارات أثناء محاولته تنفيذ هجوم في بروكسل مساء الثلاثاء بنيران قوات الأمن. حسب “فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أريك فان در سيبت: “لقد قتل” المهاجم برصاص عسكريين أطلقوا النار عليه بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة في حقيبته ولم يؤد انفجارها إلى وقوع أي إصابات.

ونقلت رويترز، عن الادعاء العام البلجيكي، أن تفجيرا نفذه رجل في محطة السكك الحديدية المركزية في بروكسل ويعتبر عملا إرهابيا.

وأضاف: “نحو الثامنة والنصف مساء وقع انفجار صغير نسبيا في المحطة المركزية، حيد الجنود الموجودين في المحطة المشتبه بأنه المنفذ، ولا يوجد ضحايا آخرون.

وأوضح أنه “قرابة الساعة 20.30 وقع انفجار صغير في محطة سنترال هنا في بروكسل”.

وأضاف: “لقد شلت حركة المشتبه به من قبل العسكريين الذين حضروا إلى المكان حال وقوع الانفجار”.

وأكد المتحدث أن الهجوم لم يؤد إلى “أية ضحايا آخرين”، مضيفا: “في الوقت الراهن ليست لدينا أي فكرة عن هُويته”.

ورفض المتحدث التعليق على ما أدلى به شاهد عيان حيث أكد أن المهاجم هتف “الله أكبر” قبيل أن يفجر عبوته الناسفة.

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