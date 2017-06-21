احتفلت أنجلينا جولى المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين باليوم العالمى للاجئين أمس الثلاثاء، فى بيت كينى يستضيف فتيات لاجئات هربن بدون مرافق أو فصلن عن أولياء أمورهن أثناء فرارهن من الحرب.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى بيان، إن نجمة هوليوود زارت 20 فتاة على الأقل فى ملاذ آمن فى العاصمة الكينية نيروبي. والفتيات هربن من الحروب فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال وبوروندى ورواندا.

وأضاف البيان أن الفتيات جميعا تعرضن لعنف جنسى وعنف على أساس النوع الاجتماعى وكثيرا منهن وضعن مولودا بعد اغتصابهن أو حملن.

وقالت جولى: “يتفاقم دور العنف الجنسى عندما يرتكبه شخص ما من القوات النظامية أقسم على توفير الحماية”.

وأضافت: “وعليه فإن مسؤولية أولئك الذين يرتدون زيا رسميا تحتم عليهم أن يأخذوا بزمام المبادرة الآن بالتصحيح من الداخل وأن يضربوا المثل بالمضى قدما بالتزامات جديدة”.

وتقول المفوضية، إن كينيا تستضيف نحو 491 ألف لاجئ من بينهم 101713 من جنوب السودان.