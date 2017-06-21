رئيسة ليبيريا: الشراكة مع الصين تتزايد وتنمو بقوة2017-06-21 09:04:57
أكدت الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون – سيرليف أن الشراكة بين ليبيريا والصين تتزايد وتنمو بقوة، وأعربت عن امتنانها للحكومة الصينية على الدعم المستمر الذى تقدمه إلى ليبيريا .
جاء ذلك فى معرض كلمة ألقتها الرئيسة الليبيرية أثناء قيامها بتفقد موقع مشروع بناء مجمع وزارى تساعد الصين على إنشائه بمبلغ تقدر قيمته بما يعادل 60 مليون دولار .
وقالت الرئيسة الليبيرية إن بلادها توجه الشكر إلى الصين لقيامها بتقديم مساعدات كبيرة إلى كثير من الكيانات الليبيرية التى تعمل فى منشآت أقيمت منذ سنوات كثيرة ولم يتم تحديثها بمعايير العصر، وأضافت أن هذه المنشآت تتطلب المزيد من التحديث والمساعدة لأنها أقيمت منذ فترة طويلة ولم يتم تحديثها .
وذكرت الرئيسة الليبيرية أن السفير الصينى تشانج يو أكد لها التزام الرئيس الصينى بضرورة إنجاز مشروع المجمع الوزارى الذى من المتوقع أن يضم حوالى 10 وزارات ووكالات .
ومن جانبه، ذكر السفير الصينى أن المجمع الوزارى يقام على مساحة 24 ألف متر مربع وأنه تم تصميمه لاستيعاب 1300 شخص على الأقل .
وقال السفير الصينى إن المجمع يضم مكاتب وقاعات اجتماعات وقاعة احتفالات وقاعة أخرى لحفظ السجلات وقاعات تم تصميمها للاستخدام فى أغراض متعددة ومطعما ومحطة لضخ المياه ومحطة لتوليد وتوزيع الطاقة .
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزة
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خفضت صباح الثلاثاء، 8 ميغاواط إضافية من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس، في بيان ...Tue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الأعلى في السعودية
تصدَّر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الاعلى فى السعودية وسط تأيد من السعوديين لاقتياد المملكة إلى التقدم والرقى. يذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك ...Wed, 21 Jun 2017 06:21:43 GMT
-
"الأسد" يطلق مشروع "الإصلاح الإداري" وينتقد المسئولين
أطلق الرئيس السوري بشار الأسد “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” الذي يهدف لخلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز “القياس والدعم الإداري” ومرصد ...Wed, 21 Jun 2017 01:56:01 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT