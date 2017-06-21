أكدت الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون – سيرليف أن الشراكة بين ليبيريا والصين تتزايد وتنمو بقوة، وأعربت عن امتنانها للحكومة الصينية على الدعم المستمر الذى تقدمه إلى ليبيريا .

جاء ذلك فى معرض كلمة ألقتها الرئيسة الليبيرية أثناء قيامها بتفقد موقع مشروع بناء مجمع وزارى تساعد الصين على إنشائه بمبلغ تقدر قيمته بما يعادل 60 مليون دولار .

وقالت الرئيسة الليبيرية إن بلادها توجه الشكر إلى الصين لقيامها بتقديم مساعدات كبيرة إلى كثير من الكيانات الليبيرية التى تعمل فى منشآت أقيمت منذ سنوات كثيرة ولم يتم تحديثها بمعايير العصر، وأضافت أن هذه المنشآت تتطلب المزيد من التحديث والمساعدة لأنها أقيمت منذ فترة طويلة ولم يتم تحديثها .

وذكرت الرئيسة الليبيرية أن السفير الصينى تشانج يو أكد لها التزام الرئيس الصينى بضرورة إنجاز مشروع المجمع الوزارى الذى من المتوقع أن يضم حوالى 10 وزارات ووكالات .

ومن جانبه، ذكر السفير الصينى أن المجمع الوزارى يقام على مساحة 24 ألف متر مربع وأنه تم تصميمه لاستيعاب 1300 شخص على الأقل .

وقال السفير الصينى إن المجمع يضم مكاتب وقاعات اجتماعات وقاعة احتفالات وقاعة أخرى لحفظ السجلات وقاعات تم تصميمها للاستخدام فى أغراض متعددة ومطعما ومحطة لضخ المياه ومحطة لتوليد وتوزيع الطاقة .