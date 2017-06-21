يستضيف ملعب “5 يوليو” بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة 12 صباحا من غدا الخميس لقاء “الزمالك” و”اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار منافسات دوري المجموعات “دور الـ16” بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الفريقان قد ألتقيا في 2 يوليو الماضي بإستاد “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، في منافسات “الدور الأول” بدور الـ16، وقد أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويتصدر “أبناء القلعة البيضاء” المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يحتل نادي “اتحاد العاصمة” المركز الثاني بفارق رصيد الأهداف عن “أهلي طرابلس” الليبي الذي لديه 4 نقاط، ويتذيل “كابس يونايتد” الزيمبابوي قاع المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويسعى نادي الزمالك اليوم في الحفاظ على صدارته للمجموعة، فيما يحاول “اتحاد العاصمة” الحصول على الثلاث نقاط وخطف الصدارة عن “القلعة البيضاء”.

ويبتعد أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك عن تشكيل الفريق على الرغم من وجوده بالقائمة الأولية بعد تعرضه لالتواء في كاحل القدم أثناء التدريبات التمهيدية للفريق.

ومن المتوقع، أن يبدأ المدير الفني للزمالك البرتغالي أوغستوا ايناسيو المباراة بالدفع بأحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، و في خط الدفاع أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي “الونش” وعلي جبر وحسني فتحي، وفي منتصف الملعب النيجيري معروف يوسف وطارق حامد وصلاح “ريكو” وفي مركز صانع الألعاب محمود عبد الرازق “شيكابالا” وستانلي أوهايتشي، ورأس حربة “وحيد” باسم مرسي.