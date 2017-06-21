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انتهاء أزمة احتجاز رهائن بمدرسة جنوب الفلبين
الجيش الفلبيني

انتهاء أزمة احتجاز رهائن بمدرسة جنوب الفلبين

2017-06-21 08:24:23
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قال متحدث باسم الجيش الفلبينى، إن أزمة احتجاز رهائن بمدرسة ابتدائية فى جنوب البلاد اليوم الأربعاء انتهت وإن المتشددين الذين احتجزوا أناسا رهائن انسحبوا دون ورود أنباء عن مصابين.

وقال البريجادير جنرال ريستيتيوتو باديلا للصحفيين: “انتهت بالفعل لقد انسحبوا. منطقة المدرسة أصبحت آمنة مجددا”.

غير أن باديلا قال إن الجيش يحقق فيما إذا كان المتشددون لا يزالون يحتجزون خمسة مدنيين، مضيفا أنه لم يتم احتجاز أى أطفال رهائن.

وفى وقت سابق قال متحدث باسم الجماعة المتشددة إنهم أخذوا مدنيين إلى مكان آمن بعد نشوب معركة مع القوات وإن الجماعة لا تعتزم احتجازهم.

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