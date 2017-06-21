«الجنايات» تنظر محاكمة المتهمين بـ«محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة»2017-06-21 08:25:45
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.
كانت النيابة العامة أحالت 6 من الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم: “أسامة إبراهيم علي عمر القيادي بتحالف دعم الجماعة والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوا مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية”.
وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم علي عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزة
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خفضت صباح الثلاثاء، 8 ميغاواط إضافية من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس، في بيان ...Tue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الأعلى في السعودية
تصدَّر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الاعلى فى السعودية وسط تأيد من السعوديين لاقتياد المملكة إلى التقدم والرقى. يذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك ...Wed, 21 Jun 2017 06:21:43 GMT
-
"الأسد" يطلق مشروع "الإصلاح الإداري" وينتقد المسئولين
أطلق الرئيس السوري بشار الأسد “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” الذي يهدف لخلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز “القياس والدعم الإداري” ومرصد ...Wed, 21 Jun 2017 01:56:01 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT