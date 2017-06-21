أعلن الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق عن تعاقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال جاريدو عبر تغريده له عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “سعيد جدا مع زملائي .. مرحلة جديدة مع الرجاء البيضاوي”.

وكان جاريدو “48 سنة” قد تولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي في يوليو 2014، وقد استقال عن مهمة تدريب “القلعة الحمراء” في مايو 2015 عقب تحقيق نتائج سيئة مع الفريق على الرغم من حصول الأهلي على كأس البطولة الكونفدرالية الأفريقية في أولى عهد المدرب الأسباني.