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الشرطة الفلبينية: مسلحون على صلة بداعش يقتحمون مدرسة جنوبي البلاد
عناصر من الشرطة الفلبينية

الشرطة الفلبينية: مسلحون على صلة بداعش يقتحمون مدرسة جنوبي البلاد

2017-06-21 08:08:06
أ ش أ

أعلنت مصادر في الشرطة الفلبينية أن مسلحين على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي اقتحموا مدرسة جنوبي البلاد واحتجزوا عددا من الرهائن.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الشرطة قولها إن نحو 300 مسلح بينهم أعضاء من جماعة “مقاتلو حرية بانغسامورو الإسلامية” اقتحموا المدرسة في بلدة بيجكاوايان في إقليم شمال كوتاباتو في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء واحتجزوا طلابا كرهائن.

وأوضح ريلان مامون قائد شرطة بلدة بيجكاوايان أن أعضاء هذه الجماعة يخوضون قتالا بالأسلحة النارية مع وحدات من الجيش”، مؤكدا أنهم سيطروا على المدرسة وأن هناك مدنيين محاصرين ونعمل على تحديد عدد المحاصرين وهوياتهم.

يشار إلى أن بلدة بيجكاوايان تقع على مسافة 190 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة ماراوي، حيث يتحصن متشددون من جماعة “مقاتلو حرية بانغسامورو الإسلامية” مع مقاتلين من جماعات أخرى متحالفة مع تنظيم “داعش”، ويقاتلون الجيش الفلبيني منذ الـ23 من مايو الماضي.

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