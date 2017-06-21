اليوم .. إعادة محاكمة زهير جرانة في «تراخيص الشركات»

تنظر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بالسيدة زينب برئاسة المستشار محمد الشوربجى، ثانى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمته.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.