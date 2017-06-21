يُكرّم اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفائزين بمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم فى احتفال الوزارة بليلة القدر.

وفازت جمهورية مصر العربية، بالمركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الرابعة والعشرين والتى نظمتها وزارة الأوقاف، بمشاركة 40 دولة مثّلها 60 متسابقاً.

وجاء الفائز بالمركز الأول من الفرع الأول من مصر هو القارئ، عماد أبو بكر محمد ابراهيم ومكافأته 150 ألف جنيه، وحل فى المركز الثانى، السعيد فافا من المغرب ومكافأته 100 ألف جنيه، والثالث، عبد الرؤوف العامرى من الجزائر، ومكافأته 60 ألف جنيه، والرابع من السنغال، محمد عبد الغفارلي وحصل على شهادة تقدير، والفائز الخامس محمد ولى الرحمن أنس من بنجلاديش وحصل على شهادة تقدير.

أما الفرع الثانى من المسابقة، فاز بالمركز الأول فيه، حمزة العاسرى، من المملكة المغربية، ومكافأته 125 ألف جنيه، والثانى من سلطنة عمان، ليث إسحاق الكندى، ومكافأته 80 ألف جنيه، والثالث من الأردن، محمود عبد الكريم طاهر قاسم، ومكافأته 50 ألف جنيه، والرابع، من دولة فلسطين، زيد محمد محمود وحصل على شهادة تقدير، والخامس، من السعودية، محمد عبد الله بن عبد الفتاح، وحصل على شهادة تقدير.

