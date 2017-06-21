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سفيران جديدان للسعودية في كل من إيطاليا وألمانيا
علم السعودية المملكة العربية السعودية

سفيران جديدان للسعودية في كل من إيطاليا وألمانيا

2017-06-21 07:45:47
وكالات

ذكرت قناة العربية أن الأمر الملكي تضمن أيضا تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.
وأشارت إلى أنه قد تم أيضا تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.

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