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خادم الحرمين يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح بقصر الصفا
الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح بقصر الصفا

2017-06-21 07:42:27
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دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر، فجر اليوم، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.

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