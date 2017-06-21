ذكرت قناة العربية اليوم الأربعاء أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بايع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في قصر الصفا بمكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا فجر اليوم تم بمقتضاه إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد ، واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له , وكان الأخير وليا لولي العهد .