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اليوم.. الحكم على 13 متهمًا في "احتكار الأدوية"
محكمة روسية

اليوم.. الحكم على 13 متهمًا في "احتكار الأدوية"

2017-06-21 07:38:26
متابعات

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمها في قضية احتكار الأدوية المتهم فيها 13 من رؤساء مجالس ومديري بعض شركات توزيع الأدوية برفع الأسعار.
كانت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قدمت بلاغًا للجهات المختصة، يفيد بقيام المتهمين بالاحتكار في مجال توزيع الدواء، وتم التحقيق في الواقعة، وثبت تورط المتهمين جميعًا، وتعد العقوبة المقررة لهؤلاء المتهمين أكبر العقوبات المالية في القانون.

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