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اليوم.. طقس مُعتدل على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 33
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

اليوم.. طقس مُعتدل على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 33

2017-06-21 07:35:37
وكالات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مُعتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر، مُعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
الإسكندرية 22 28
مطروح 22 28
بورسعيد 23 30
دمياط 22 30
بلطيم 21 30
الإسماعيلية 21 33
السويس 22 34
العريش 20 31
نخل 16 33
طابا 18 34
الطور 24 34
مرسى علم 27 37
الغردقة 30 39
شرم الشيخ 28 39
رفح 18 30
كاترين 21 29
سيوة 25 33
المنيا 25 35
الفيوم 24 35
رأس سدر 24 34
أبو سمبل 29 44
وسط الدلتا 21 33
أسيوط 26 36
سوهاج 28 38
الأقصر 29 44
أسوان 29 45
شلاتين 26 38
حلايب 28 36
الوادي الجديد 28 42
قنا 29 43
نويبع 27 37
السلوم 21 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 33 44
المدينة 31 44
الرياض 27 42
المنامة 32 38
أبوظبي 31 40
الدوحة 33 41
الكويت 30 44
دمشق 13 30
بيروت 22 26
عمان 14 28
القدس 16 25
غزة 22 28
بغداد 24 39
مسقط 31 35
صنعاء 18 31
الخرطوم 29 41
طرابلس 22 28
تونس 22 35
الجزائر 20 26
الرباط 18 26
نواكشوط 24 40
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 12 24
إسطنبول 19 26
إسلام آباد 24 31
نيودلهي 24 33
جاكرتا 24 33
بكين 22 32
كوالالمبور 24 32
طوكيو 21 23
أثينا 19 29
روما 18 31
باريس 22 35
مدريد 22 37
برلين 12 24
لندن 19 30
مونتريال 14 22
موسكو 09 17
نيويورك 22 27
واشنطن 20 31

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