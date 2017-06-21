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إعفاء مدير الأمن السعودي من منصبه
الملك سلمان بن عبد العزيز

إعفاء مدير الأمن السعودي من منصبه

2017-06-21 07:34:23
وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية.
وجاء الأمر الملكي كالتالي:
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 16 / 2 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تنهى خدمة الفريق / عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد.
ثانياً: يرقى اللواء / سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.
ثالثاً: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

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