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إعادة المكافآت والبدلات وتمديد إجازة العيد في السعودية
الرياض

إعادة المكافآت والبدلات وتمديد إجازة العيد في السعودية

2017-06-21 07:30:44
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أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك وإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن أمرا ملكيا نص على “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 551.. التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه”.

كما صدر أمر ملكي سعودي آخر بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال لجميع موظفي القطاع الحكومي، بدل 7 شوال.

وجاء في نص الأمر الذي نشرت وكالة “واس”: “رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7/10/1438هـ، فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/10/1438هـ”.

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