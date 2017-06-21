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31 من أصل 34 بهيئة البيعة السعودية اختاروا محمد بن سلمان ولياً للعهد
الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

31 من أصل 34 بهيئة البيعة السعودية اختاروا محمد بن سلمان ولياً للعهد

2017-06-21 07:19:59
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صوت 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية. وصدر أمر ملكي الأربعاء بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وقد تضمن الأمر الملكي بحسب وكالة “واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ودعا خادم الحرمين الشريفين لـ مبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.

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