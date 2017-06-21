لافروف حول العمليات العسكرية في سوريا: أصبح هناك ازدحام على الأرض وفي السماء2017-06-21 07:14:33
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، معلقا على العمليات العسكرية في سوريا، بأنه أصبح هناك ازدحام على الأرض وفي السماء.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان: “اصبح بالفعل هناك ازدحام على الأرض وفي الجو. هناك الكثير من المشاركين في العمليات القتالية: القوات المسلحة السورية والقوات الموالية لها، بما في ذلك حزب الله، والقوات التي تؤيدها إيران؛ وهنالك معارضة مسلحة وهنالك أيضا إرهابيون؛ وثمة أيضا عسكريون أتراك؛ وهناك قوات جوية روسية وقوات التحالف برئاسة أمريكا”.
وكانت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة بدون طيار “شاهد-129” إيرانية الصنع، تابعة لسلاح الجو السوري، بالقرب من منطقة التنف.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، يوم الأحد، إسقاط طائرة “سوخوي - 22” تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة، بزعم أنها كانت تقصف مناطق تابعة لمقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا.
واعتبرت وزارة الدفاع السورية، أن استهداف طائرتها من قبل قوات التحالف الدولي، يؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة وتنظيم “داعش” الإرهابي؛ ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسقاط سلاح الجو الأمريكي لمقاتلة تابعة لسلاح الجو السوري في أجواء سوريا هو انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتبارا من 19 يونيو قطع أي تفاعل مع الولايات المتحدة في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا.
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