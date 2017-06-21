القاهرة: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفال مصر بليلة القدر والذي تنظمه وزارة الأوقاف، حيث يكرم سيادته، خلال الاحتفال، حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن التي نظمتها وزارة الأوقاف بفروعها الأربعة.

القاهرة: تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية؛ لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإصلاح وإعادة الهيكلة التي يبدأ تنفيذها في العام المالي الجديد.

القاهرة: يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، لبحث عدد من الموضوعات الهامة من بينها بحث تقرير بشأن المواقع المحجوبة.

القاهرة: يلتقي أعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ، لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام2017/ 2018 في مختلف القطاعات.

القاهرة: تطرح وزارة المالية أذون خزانة آجال 182 و364 يوما وسندات أجل 7 سنوات بقيمة 13 مليار جنيه، بدلا من الأحد المقبل، بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

القاهرة: يشهد معبد الكرنك بالأقصر ظاهرة فلكية مميزة حيث تغرب الشمس من البوابة الغربية للمعبد تزامنا مع الانقلاب الصيفي، الذي يحدث يوم 21 يونيو من كل عام إيذانا ببدء فصل الصيف ، حيث تودع أشعة الشمس أرجاء المعبد الفسيح ويحدث اختفاء تدريجي للضوء عن ساحته حتى يظلم قدس الأقداس.

تونس: يقوم وزير الشئون الخارجية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونياما، زيارة عمل إلى تونس، بدعوة من وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، يبحث خلالها سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك في إطار اجتماع الدورة 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستستضيفها أديس أبابا يومي 3 و 4 يوليو المقبل.

موسكو: يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البرازيلي ميشال تامر لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق الثنائية في مجالات عدة.

موسكو: يجتمع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف مع الرئيس القيرغيزى ألمظ بك اتامباييف في موسكو لبحث التعاون الثنائى في مختلف المجالات والتكامل بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وآسيا.

القاهرة: ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الرمضانية الثالثة؛ لتكريم الشعراء الفائزين بجوائز لجنة الشعر في الفصحى والعامية وذلك في التاسعة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

عواصم العالم: يحيي العالم اليوم الدولي لـ”اليوجا” 2017 تحت شعار “اليوجا والصحة”.