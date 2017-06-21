ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء2017-06-21 07:08:57
القاهرة: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفال مصر بليلة القدر والذي تنظمه وزارة الأوقاف، حيث يكرم سيادته، خلال الاحتفال، حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن التي نظمتها وزارة الأوقاف بفروعها الأربعة.
القاهرة: تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية؛ لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإصلاح وإعادة الهيكلة التي يبدأ تنفيذها في العام المالي الجديد.
القاهرة: يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، لبحث عدد من الموضوعات الهامة من بينها بحث تقرير بشأن المواقع المحجوبة.
القاهرة: يلتقي أعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ، لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام2017/ 2018 في مختلف القطاعات.
القاهرة: تطرح وزارة المالية أذون خزانة آجال 182 و364 يوما وسندات أجل 7 سنوات بقيمة 13 مليار جنيه، بدلا من الأحد المقبل، بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.
القاهرة: يشهد معبد الكرنك بالأقصر ظاهرة فلكية مميزة حيث تغرب الشمس من البوابة الغربية للمعبد تزامنا مع الانقلاب الصيفي، الذي يحدث يوم 21 يونيو من كل عام إيذانا ببدء فصل الصيف ، حيث تودع أشعة الشمس أرجاء المعبد الفسيح ويحدث اختفاء تدريجي للضوء عن ساحته حتى يظلم قدس الأقداس.
تونس: يقوم وزير الشئون الخارجية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونياما، زيارة عمل إلى تونس، بدعوة من وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، يبحث خلالها سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك في إطار اجتماع الدورة 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستستضيفها أديس أبابا يومي 3 و 4 يوليو المقبل.
موسكو: يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البرازيلي ميشال تامر لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق الثنائية في مجالات عدة.
موسكو: يجتمع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف مع الرئيس القيرغيزى ألمظ بك اتامباييف في موسكو لبحث التعاون الثنائى في مختلف المجالات والتكامل بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وآسيا.
القاهرة: ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الرمضانية الثالثة؛ لتكريم الشعراء الفائزين بجوائز لجنة الشعر في الفصحى والعامية وذلك في التاسعة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
عواصم العالم: يحيي العالم اليوم الدولي لـ”اليوجا” 2017 تحت شعار “اليوجا والصحة”.
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"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
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وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
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خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزة
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خفضت صباح الثلاثاء، 8 ميغاواط إضافية من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس، في بيان ...Tue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
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غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
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الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
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تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
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بالفيديو.. كواليس حلقة محمود حميدة مع رامز جلال
بعد عرض حلقته في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جمعه بالفنان محمود حميدة في الكواليس. مقطع الفيديو، الذي نشره رامز على ...Tue, 20 Jun 2017 21:09:04 GMT
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إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
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«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT