فكرة إنسانية تنتشر الآن في دبي بالإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن ثلاجات تحتوي على صنوف شتى من الأطعمة المجانية المتاحة للمارة حتى أصبحت ظاهرة ملفتة في شهر رمضان.

وأصبحت أكثر من 150 ثلاجة (براداً) مملوءة بالأطعمة للمحتاجين بعد أن بدأت ناشطة بثلاجة واحدة في شهر رمضان العام الماضي، حسب “سكاي نيوز” عربية، مبادرة “ثلاجة رمضان” من بنات أفكار الأسترالية سمية سيد التي تركت أول ثلاجة أمام منزلها وملأتها بالأطعمة والمشروبات لفقراء المدينة، ويقول منظمون إن نحو 25 ألفاً من الجمهور تبرعوا للبرنامج، ما ساعد في زيادة أعداد الثلاجات هذا العام ويستخدم نحو 400 شخص يومياً تقريبا هذه الخدمة في إحدى الثلاجات التي زارتها وكالة “رويترز” الإخبارية، للمشاهدة اضغط هنا.

تقول سواتي سانتوش المسؤولة عن الثلاجة لرويترز “يأتي يومياً ما بين 10 و15 متبرعاً من تلقاء أنفسهم ويعطوننا بعض المنتجات الجافة مثل الألبان والبسكويت والفواكه والعصائ، نغلف كل منها على حدة ونوزعها”.

الثلاجات الموجودة في مختلف أنحاء المدينة مسجلة على خريطة رقمية ويعلن عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وهي موجودة في كل مكان من مرائب السيارات إلى مواقع البناء والمناطق السكنية، ويتركز معظمها في منطقة وسط المدينة، وشوهد صف من عمال البناء في موقع زارته “رويترز”، والمسؤولون عن توزيع الطعام الموجود بالبرادات متطوعون لا ينتمون لأي منظمات.