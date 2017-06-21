مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه وإعداده.

وللأسف تحتوي تلك الوجبات السريعة على مواد ضارة جداً بالصحة، وفيما يلي 7 مواد تؤثر سلباً على الصحةمع الاستهلاك المستمر لتلك الوجبات السريعة، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- شراب الذرة عالي الفركتوز

السكر بكل أشكاله يسبب السمنة، وبصرف النظر عن السعرات الحرارية الزائدة للفركتوز إلا انه يحتوي ايضاً على سموم كيمياوية مثل الزئبق، وهي مادة تؤثر سلباً على الصحة.

2- الكميات الكبيرة من الملح

احتواء الطعام على كميات كبيرة من الملح يسبب مشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب والكلى، واحتباس المياه بالجسم.

3- الألوان الاصطناعية

يستخدم كثير من مصنعي الوجبات السريعة الألوان الاصطناعية بدلاً من الطبيعية لزيادة عمر أطعمتهم وهي عبارة عن مواد كيمياوية تعمل بمثابة السموم داخل الجسم.

4- النكهات الاصطناعية

تتسبب النكهات الاصطناعية التي تحتوي على مواد كيمياوية ضارة، في مشاكل صحية تبدأ بالصداع وقد تنتهي بالسرطان.

5- الدهون المشبعة

احتواء الوجبات السريعة على الدهون المشبعة يرفع معدلات الكوليسترول السيئ بالجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية أي المرتبطة بالشريان التاجي.

6- السعرات الحرارية الزائدة

تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية تعد بمثابة كابوس للكثير حيث يترتب عليها زيادة غير مرغوب فيها بالوزن ومشاكل صحية كثيرة وخطيرة.

7- الكميات الكبيرة من السكر

كميات السكر التي تحتويها الوجبات السريعة يتم تخزينها في الجسم حيث تتحول فيما بعد إلى دهون مما يترتب عليه زيادة الوزن والسمنة.