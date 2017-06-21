المقادير:



1/2 كيلو مكرونة اسباجيتي مسلوقة

3 ملعقة كبيرة زيت

بصلة كبيرة مبشورة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

كوسة كبيرة مبشورة مقطعة عيدان رفيعة

جزرة مبشورة عيدان رفيعة

3 عود بصل اخضر مُقطع قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة صلصة صويا

ملح وفلفل

للتزيين

سمسم

بصل محمر

الطريقة:

- يُسخن الزيت في مقلاة عميق (أو واك) على نار متوسطة، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف البصل المبشور والثوم ويُقلب كلاهما حتى يذبل قليلاً، بعد ذلك تُضاف الكوسة والجزر والبصل الأخضر وتُقلب المكونات.

- يُتبل الخليط بالملح والفلفل وصلصة الصويا ويُترك على نار هادئة لحوالي 5 دقائق، ثم تُضاف المكرونة وتُقلب حتى تسخن ثم يُوضع في طبق التقديم ويُزين بالسمسم والبصل المحمر ويُقدم ساخناً.