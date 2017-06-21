 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 06:37 صباحاً
روابط سريعة
اسباجيتي بالخضار
اسباجيتي بالخضار

اسباجيتي بالخضار

2017-06-21 06:04:36

المقادير:

1/2 كيلو مكرونة اسباجيتي مسلوقة
3 ملعقة كبيرة زيت
بصلة كبيرة مبشورة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم
كوسة كبيرة مبشورة مقطعة عيدان رفيعة
جزرة مبشورة عيدان رفيعة
3 عود بصل اخضر مُقطع قطع صغيرة
2 ملعقة كبيرة صلصة صويا
ملح وفلفل
للتزيين
سمسم
بصل محمر

الطريقة:
- يُسخن الزيت في مقلاة عميق (أو واك) على نار متوسطة، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف البصل المبشور والثوم ويُقلب كلاهما حتى يذبل قليلاً، بعد ذلك تُضاف الكوسة والجزر والبصل الأخضر وتُقلب المكونات.
- يُتبل الخليط بالملح والفلفل وصلصة الصويا ويُترك على نار هادئة لحوالي 5 دقائق، ثم تُضاف المكرونة وتُقلب حتى تسخن ثم يُوضع في طبق التقديم ويُزين بالسمسم والبصل المحمر ويُقدم ساخناً.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3