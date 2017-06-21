المقادير:

2 كوب لبن زبادي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة نعناع جاف أو زعتر

كوب زيت زيتون

الطريقة:

- يخلط الزبادي وعصير الليمون والنعناع الجاف جيداً، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، توضع قطعة كبيرة من الشاش في وعاء بحيث تغطي قاعه، ويسكب الخليط داخل كيس الشاش فوق الوعاء.

- تربط أطراف الشاشة بإحكام وتعلق فوق الوعاء، تترك في مكان بارد حتى يرشح كل الماء ويستغرق هذا حوالي يوم، يجب حفظ اللبنة في الثلاجة إذا كان الجو حاراً، ويتم التخلص من الماء وتُنزع من كيس الشاش وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك.

- تقسم اللبنة وتُشكل على هيئة كرات قطرها 4 سنتيمتر، وتحفظ في الثلاجة مرة أخرى إذا تطلَّب الأمر حتى تتماسك، ترص في برطمان معقم وتغطى بزيت الزيتون وتُغلق بإحكام، ويمكن حفظها لثلاثة شهور بالثلاجة.

-إذا كان المطلوب لبنة قليلة الدسم فيستخدم زبادي قليل الدسم، ويمكن الاستعاضة عن النعناع المجفف بالزعتر أو الشطة أو الفلفل الأسود المجروش، كما يمكن وضع أعشاب عطرية في الزيت لإعطاء نكهات أخرى، وتعتبر أهم مرحلة في تحضير اللبنة هي المرحلة الأولى التي يتم فيها التخلص من الماء لأنه في هذه الأثناء يُقضى على البكتريا أيضاً.