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"الأبنودى السويس..تجربة وطن" جديد هيئة الكتاب
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"الأبنودى السويس..تجربة وطن" جديد هيئة الكتاب

2017-06-21 07:05:33
محيط - سميرة سليمان

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ” الأبنودى  السويس .. تجربة وطن ” تأليف عبد الحميد كمال.

عقب خروج الأبنودى من السجن وبعد أن قضى قرابة العام فى زنزانته بسبب اتهامه بالانضمام لأحد التنظيمات اليسارية ، خرج قويا لم ينكسر ، وسافر إلى السويس لينضم إلى المقاومة الشعبية شاعرا قويا ليشارك مع فرقة ( ولاد الأرض ) التى غنت للمقاومة معلنة رفضها للهزيمة.

ويكشف الكتاب الأعمال الكاملة عن تلك الفترة وعلاقتها بالحركة الأدبية والثقافية فى تجربة فريدة من عمل الوطن.

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