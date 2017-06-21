 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 06:39 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. وزير الخارجية يحضر اجتماع "حوض النيل" بأوغندا
وزير الخارجية سامح شكري

اليوم.. وزير الخارجية يحضر اجتماع "حوض النيل" بأوغندا

2017-06-21 05:19:45

يحضر اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل بأوغندا للعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3