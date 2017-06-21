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مدحت الجيار يبحث علاقة"الشاعر والتراث"
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مدحت الجيار يبحث علاقة"الشاعر والتراث"

2017-06-21 07:03:06
محيط - سميرة سليمان

صدر مؤخرًا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان “الشاعر والتراث”، للناقد الدكتور مدحت الجيار.

يقوم البحث على دراسة علاقة الشاعر بالتراث في عصوره المتعددة المتغيرة المتطورة، ويتبنى البحث توجهين: الأول: يتمثل في البابين الأول والثاني، ويدرس علاقة الشاعر بالتراث في النظريات الشعرية الأربع، وهي: المحاكاة، التعبير، الخلق، والواقعية.

أما التوجه الثاني: فهو توجه تطبيقي، يتابع علاقة الشاعر بالتراث من خلال النصوص الشعرية العربية في عصور التاريخ العربي المتتابعة: الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، المملوكي، والعثماني، والحديث، في محاولة لرصد هذه العلاقة الجوهرية المستمرة في كل عصور الشعر العربي ونظرياته.

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