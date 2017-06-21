صدر مؤخرًا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان “الشاعر والتراث”، للناقد الدكتور مدحت الجيار.

يقوم البحث على دراسة علاقة الشاعر بالتراث في عصوره المتعددة المتغيرة المتطورة، ويتبنى البحث توجهين: الأول: يتمثل في البابين الأول والثاني، ويدرس علاقة الشاعر بالتراث في النظريات الشعرية الأربع، وهي: المحاكاة، التعبير، الخلق، والواقعية.

أما التوجه الثاني: فهو توجه تطبيقي، يتابع علاقة الشاعر بالتراث من خلال النصوص الشعرية العربية في عصور التاريخ العربي المتتابعة: الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، المملوكي، والعثماني، والحديث، في محاولة لرصد هذه العلاقة الجوهرية المستمرة في كل عصور الشعر العربي ونظرياته.