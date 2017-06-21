يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، كلمة للأمة خلال احتفالية ليلة القدر، ويكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم، ويحضر الاحتفالية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويلقي كلمة.

ويدير اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن المقرر أن يلقي كلمة الوزارة، ويحضر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.