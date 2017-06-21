قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن برامج المقالب التي تقدم في شهر رمضان على الفضائيات “تمثيلية”، وهناك فنانون متخصصون في تلك البرامج، مشنًا هجومًا حادًا على الفنان رامز جلال، بسبب مقلب “رامز تحت الأرض”، قائلًأ: “ده بيجيب الضيوف يهزأهم رغم قامتهم الفنية”.

وأضاف الشناوي، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن تلك البرامج “لعبة” وتمثيلة ويقوموا بالاتفاق مع الفنان قبل تصوير الحلقة ويكون على علم بالمقلب، مضيفًا :” فيه مليون حاجة تأكد إن اللي بيحصل ده لعب، زي ما مدير أعمال شاروخان قال إنه كان فيه اتفاق على المقلب قبل التصوير، وكمان الفنانة أثار الحكيم قالت كده في المقلب منذ عامين تقريبا”.

وتابع: “فيفي عبده مثلا متخصصة مقالب ، كل سنة تطلع في كل المقالب ، ونفس اللطمة ونفس الصويت ، بلاش تكذبوا علينا ، المتفرج متواطئ أيضا”.