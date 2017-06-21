قال الفنان أمير كرارة، إنه لم يسعى لتجميل صورة الداخلية خلال مسلسل “كلبش” الذي يُعرض حاليًا في رمضان، موضحًا أنه يقوم بتجميل صورة الضابط المحترم داخل وزارة الداخلية، موضحًا أنه سيظهر في السينما بعد يومين مع الفنان أحمد السقا في فيلم “هبوط اضطراري”.

وأضاف كرارة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” راي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن شكل الدراما في مصر عندما تغير أصبح أشبه للسينما، موضحًا أنه بكل أمانة يرى حتى العام الماضي أنه لن يستطيع القيام بدور بطولة في أي فيلم ولم يكن يتوقع القيام بدور مؤثر، ولكن مسلسل “كلبش” زادت من قاعدته الجماهيرية، على حد وصفه.

وتابع: “أنا واحد بحترم نفسي وبحترم شغلي، لو عملت فيلم السنة اللي فاتت كان هيفشل ، بس الفيلم السنة دي إن شاء الله ممكن ينجح، ونجاح كلبش كرم مكنتش أحلم بيه في حياتي بس كانت مصيبة عشان قصيت شعري بس الناس فرحت بشعري كده”.