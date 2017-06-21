أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية التصريحات الهامة، التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية “الثلاثاء”.

فقد عنونت قناة “سكاي نيوز” بالعربية على موقعها الإلكتروني وفي نشراتها الإخبارية “مصر.. قرارات رئاسية بزيادة معاشات التأمين والدعم”.

ورصدت القناة أهم القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والتي تتعلق بزيادة معاشات التأمين والدعم في الحصص التموينية إضافة إلى تعليق ضريبي.

وقالت إن الرئيس السيسي قرر زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى قدره 150 جنيها، كما قرر زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية من 21 إلى 50 جنيها شهريا.

وفي نفس الإطار، اهتمت قناة “روسيا اليوم” الدولية بتصريحات الرئيس السيسي والتي أكد فيها أن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضوع ليس للسلطات المصرية ما تخفيه عنه.

ونقلت قول الرئيس السيسي إن مصر دولة تحترم القانون وإن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.

كما أبرزت القناة تأكيد الرئيس السيسي، في كلمته، أهمية التصدي للدول التي تدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تنفق على الإرهاب وحجم الأسلحة والمتفجرات تقدر بمليارات.

وذكرت القناة أن الرئيس السيسي قال “يوجد أناس يدعمون الإرهاب يعيشون بيننا”، مبينا أن مصر ستتصدى لكل المحاولات والتهديدات.

كما أبرزت قناة “الحرة” الأمريكية الدولية كلمة الرئيس السيسي وعنونت “السيسي يقرر زيادة البطاقة التموينية”، لافتة إلى أن الرئيس السيسي قرر زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بأكثر من ضعفين من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.