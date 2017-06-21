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"الأسد" يطلق مشروع "الإصلاح الإداري" وينتقد المسئولين
بشار الأسد

"الأسد" يطلق مشروع "الإصلاح الإداري" وينتقد المسئولين

2017-06-21 03:49:35
أ ش أ

أطلق الرئيس السوري بشار الأسد “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” الذي يهدف لخلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز “القياس والدعم الإداري” ومرصد “الأداء الإداري”.

جاء ذلك خلال رئاسة “الأسد” لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر الحكومة بمنطقة كفر سوسة بدمشق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الليلة عن الأسد قوله، إن الآليات الإدارية الموجودة حاليا لم تعد مقبولة.

وشن الرئيس الأسد هجوما حادا على بعض المسئولين السوريين والذين وصفهم ب”المرعوبين” على خلفية تصرفات تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن السوري ولا تليق بالوطن.

وأشار إلى أن أهم المظاهر المسيئة هي تلك المواكب الضخمة لبعض المسؤولين أو غيرهم، بالإضافة إلى قطع الطرق، مبينا أن هؤلاء المسؤولون يعكسون “مظهر المرعوب”، متسائلا في الوقت ذاته عن الصورة المتناقضة التي يعطيها هؤلاء، التي تتمثل بأنهم خائفون ويقولون للمواطن إننا سوف نحميك.

ووجه الرئيس السوري الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر، قائلا “لا يشرفنا أن يكون هذا المسؤول موجود في مؤسسات الدولة”.

وكشف الأسد أن هناك أسماء فاسدة على المستوى الحكومي والوطني وأنه لا بد من وجود محاسبة لتحقيق نتائج في مكافحة ذلك، مبينا أن هناك “سلسلة طويلة من الفاسدين”.

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